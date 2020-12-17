بوتين يقول إنه يأمل أن يُحسن بايدن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه يأمل في أن يساعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في حل بعض القضايا الخلافية في العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وأضاف بوتين متحدثا في مؤتمره الصحفي السنوي أنه لم يتدخل متسللون روس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 للمساعدة في انتخاب دونالد ترامب.
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