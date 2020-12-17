الجامعة العربية تدعو لدعم المؤسسات الاجتماعية الفلسطينية لمواجهة جائحة "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعت جامعة الدول العربية اليوم الخميس الى دعم المؤسسات الاجتماعية الفلسطينية والمشروعات التنموية لمواجهة المعاناة الاضافية للشعب الفلسطيني جراء جائحة (كورونا المستجد - كوفيد19) وفي ظل تعنت اسرائيل باعتبارها (القوة القائمة بالاحتلال).

جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة (40) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية عبر تقنية (فيديو كونفرانس).

ولفتت أبو غزالة الى أن أعمال الدورة الجديدة تنعقد ولازالت دول العالم تمر بجائحة (كورونا) وقد بدأت بالفعل موجتها الثانية في العديد من الدول العربية مع الاخذ بالاعتبار تداعياتها الاجتماعية والانسانية والتي اصدر المجلس بيانا هاما بشأن التعامل معها خلال يونيو الماضي.

وأضافت أن جدول أعمال المجلس يركز على الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك مشيرة الى الحرص على اعداد تقرير مفصل حول جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال قطاعها الاجتماعي ليتم عرضه على المجلس.

وأوضحت أن التقرير يتضمن مختلف المجالات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة والطفولة وبما يمكن من مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية ل(خطة التنمية المستدامة 2030).

كما لفتت ابو غزالة الى ان لبنان شهدت حادثا مروعا وهو انفجار "مرفأ بيروت" الذي نتج عنه تدمير كامل للمرفأ ودمار هائل لحق بالأماكن المحيطة وتسبب في خسائر مادية ضخمة الامر الذي ادى الى أوضاع اجتماعية وانسانية صعبة.

واشارت الى ان المجلس سيبحث دعم لبنان للقيام بدوره في هذا المجال لمواجهة تلك التداعيات وفي اطار امكانياته معربة عن الشكر لجميع الدول العربية التي قدمت دعم فوري وارسال طائرات اغاثة ومساعدات.

كما أكدت أبو غزالة مجددا على أن المهام الضخمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تتطلب دعم (الصندوق العربي للعمل الاجتماعي) بوصفه الآلية التنفيذية لقرار للمجلس بهذا الخصوص.

ونوهت بقرار لوزراء الخارجية العرب دعا وزارات الشؤون الاجتماعية بالدول العربية الى مواصلة استكمال حصصها في الصندوق وتسوية المتأخرات بما يمكنه من مواصلة القيام بدوره "خاصة في المرحلة الصعبة التي تمر بها العديد من الدول العربية ولاسيما التي تمر بصراعات وتحديات ومستضيفة للاجئين ونازحين.

ويناقش مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عددا من الموضوعات الاجتماعية التنموية التي تمثل أولوية للمواطن العربي أخذا بالاعتبار التداعيات الاجتماعية والانسانية لجائحة (كورونا).