تحتوي 14.4 طناً من الإمدادات الطبية..الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة لدعم الأشقاء في قطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرة مساعدات طبية ثالثة تحتوي على 14.4 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع، يستفيد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.



ويعد إرسال هذه المساعدات الطبية في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جهود الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الجائحة، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر مايو الماضي، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر الـ 8 الماضية، التي بلغت 22 طناً لتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي.

ويذكر أن هذه المساعدات هي جزء من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 187 مليون دولار في الفترة من عام 2015 إلى 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1675 طناً من المساعدات لأكثر من 120 دولة، استفاد منها أكثر 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.