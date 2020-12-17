الرئيس الروسي يوضح سبب عدم تناوله لقاح كورونا حتى الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه سيحصل على اللقاح الذي طورته بلاده ضد كورونا "في أقرب وقت ممكن".



وأوضح الرئيس البالغ من العمر 68 عاما أن عمره خارج النطاق المشمول حاليا بتوصية الحصول على اللقاح، والذي تم تقديمه في أغسطس الماضي.

وأعرب بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، عن ثقته في لقاح "سبوتنيك V" ، وقال إنه أثبت حتى الآن أنه آمن وفعال.

كما أعرب عن تفاؤله بشأن خطط شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" لدمج لقاحها مع اللقاح الروسي لتطوير منتج أكثر فاعلية.