حاكم دبي يستقبل وزير خارجية باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دبي ظهر اليوم مخدوم شاه قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الاسلامية الذي نقل إلى سموه رسالة من دولة عمران خان رئيس وزراء باكستان تضمنت تحيات السيد خان الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشكر إلى قيادة و حكومة دولة الإمارات على المعاملة الطيبة و الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية الباكستانية في الدولة ، إلى جانب سبل تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين على مختنلف الصعد بما يعود بالخير على شعبيهما .



و اشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور أبناء الجالية الباكستانية في الدولة الذين يعملون في كافة القطاعات التنموية و مساهمتهم الفعالة في مسيرة التنمية و النهضة التي تشهدها دولتنا .

ومن ناحية أخرى أشاد وزير الخارجية الباكستاني خلال اللقاء بالاجراءات الوقائية التي تطبقها دولة الإمارات للحد من انتشار وباء كورونا في المجتمع ما ساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الجائحة السلبية على الصحة العامة و الاقتصاد و السياحة و حركة المواصلات .

حضر اللقاء الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي و سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات و الضيافة في دبي و سعادة حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى باكستان و السيد أحمد أمجد علي القنصل العام الباكستاني في دبي