شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).َ



وأضافت أن ماكرون سوف يخضع للعزل، وسيستمر في أداء مهامه.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.