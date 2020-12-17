إصابة 6 طالبات في حادث سير بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيبت 6 طالبات، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالقرب من مدينة بيلا في كفر الشيخ.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن غرفة طوارئ المديرية، رصدت وصول 6 طالبات إلى استقبال مستشفى بيلا المركزي، إثر تعرضهم لحادث سير.

والمصابات الست هن "بسنت.ع.ا"، 20 عامًا، "آية.إ.ا"، 19 عامًا، "خلود.ط.إ"، 19 عامًا، "سارة.ع.إ"، 20 عامًا، "مني.س.ب"، 27 عامًا، وتقمن بمدينة بيلا، و"ميرنا.ر.ح"، 22 عامًا، وتقيم بمدينة العاشر من رمضان.