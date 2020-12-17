التأمينات: الإعفاء من نصف غرامات الاشتراكات المتأخرة مستمر حتى 12 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استمرار المرحلة الثالثة والأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة على المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية بنسب إعفاء تصل إلى 50% والتي بدأت في 15 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 12 فبراير 2021، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

وحول نسب الإقبال للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة بالمرحلتين الأولى والثانية، أكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن نسب الإقبال كانت جيدة جدا من الشركات والمؤسسات وكذلك المواطنين الراغبين للاستفادة من نسب الإعفاءات.

وكان القانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء في المرحلة الأولى بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر

كما انطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وانتهت في 14 ديسمبر، ووصلت بها نسبة الإعفاءات إلى 70%.