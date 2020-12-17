"رويترز": البرنامج العالمي لتوفير لقاحات كورونا إلى الدول الفقيرة مهدد بالفشل

أفادت وكالة "رويترز" بأن البرنامج العالمي الخاص بتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى الدول الأكثر فقرا مهدد بالفشل "بدرجة كبيرة جدا"، ما سيؤثر على مليارات الناس في العالم.

وأكدت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء أنها اطلعت على وثائق داخلية أقر فيها المنظمون في برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية بوجود صعوبات ناجمة عن نقص التمويل ومخاطر تتعلق بالإمداد وتعقيدات في ترتيبات التعاقد، مما قد يجعل تحقيق أهداف البرنامج مستحيلا ويؤدي إلى عدم حصول دول يقدر عدد سكانها إجمالا بمليارات الناس على اللقاح حتى عام 2024.

ونقلت "رويترز" عن تقرير داخلي لمجلس إدارة "جافي" (وهو تحالف حكومات وشركات أدوية ومؤسسات خيرية ومنظمات دولية يرتب حملات التطعيم العالمية ويدير برنامج "كوفاكس" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية) نصه أن "خطر الإخفاق في تأسيس آلية ناجحة لـ"كوفاكس" كبير جدا".

وأكدت الوكالة أن هذا التقرير مطروح على أجندة النقاش في الاجتماعات التي تعقدها مجلس إدارة "جافي" منذ أمس وحتى يوم غد.

ويعد "كوفاكس" البرنامج العالمي الرئيسي لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضد فيروس كورونا، ويسعى إلى توصيل ما لا يقل عن ملياري جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2021، ما سيغطي 20 بالمئة من السكان الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء في 91 بلدا معظمها في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.