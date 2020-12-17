بوتين: مشروع الغاز السيل الشمالي-2 يصب في مصلحة روسيا وأوروبا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" مشروع اقتصادي بحت ويصب في مصلحة روسيا وأوروبا، بما في ذلك ألمانيا، مشيرا إلى أنه سيتم إكماله.
قاع بحر البلطيق، مفيد للدول الأوروبية وألمانيا، مضيفا أن العقوبات الأمريكية على "السيل الشمالي-2" تهدف للحد من منافسة الغاز الروسي للغاز الأمريكي في أوروبا.
وقال بوتين - خلال مؤتمر صحفي سنوي، أوردته قناة "روسيا اليوم" /الخميس/ - إن المشروع الهادف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر
وأشار الرئيس بوتين إلى أن المشروع قارب على الانتهاء، إذ بقي 160 كم يتوجب مدها من الأنبوبين،
ويعتبر "السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا، وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.
ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
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