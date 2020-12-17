رئيس تونس يُؤكد ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة استرجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة والموجودة بدول الاتحاد الأوروبي.
التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع البرتغال ومع الاتحاد الأوروبي، الشريك الاستراتيجي لتونس، الذي ستتولى البرتغال رئاسته الدورية خلال عام 2021.
وأعرب الرئيس التونسي - خلال استقباله اليوم الخميس، بقصر قرطاج وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سيلفا الذي يجري زيارة إلى تونس - عن رغبة بلاده في تعزيز
وتطرق الجانبان كذلك إلى ملف الهجرة غير الشرعية، إذ تم التأكيد على ضرورة معالجة
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية البرتغالي عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في مجال دفع الاستثمار، مؤكدًا عزم البرتغال مواصلة دعم تونس من خلال الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة.
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