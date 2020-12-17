أفغانستان: الشعب يتوقع نتائج طيبة من مُحادثات السلام

صرح رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله اليوم الخميس أن شعب أفغانستان يتوقع نتائج طيبة من محادثات عملية السلام.



وتابع عبد الله - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - أن خفض العنف يأتي على رأس الأجندة المقترحة من جانب الدولة، مؤكدا على ضرورة أن يجتمع

الجانبان للدخول لمرحلة المناقشة الرئيسية في عملية السلام.



كما أضاف أن فريق المحادثات يعمل بشكل متحد ، وأن الدعم المقدم له يساعده على العمل بجد بشكل أكبر، معربا عن أمله في أن تبدأ الجولة المقبلة من المحادثات في موعدها المقرر.



وشهدت مفاوضات السلام انفراجة خلال الشهر الجاري ، بعدما اتفق الجانبان على القواعد الإجرائية للمحادثات، وتم تعليق المحادثات مؤخرا لإجراء مشاورات داخلية ، فيما من المقرر أن تستأنف المحادثات في 5 يناير المقبل.



وقد بحث رئيس أركان الجيش الباكستانى قمر جاويد باجوا مع المندوب الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية السفير زلماي خليل زاد وقائد بعثة الدعم الحازم في أفغانستان آوستن سكوت ميلر، عملية السلام في أفغانستان.