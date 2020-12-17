البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ7 ملايين حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، تسجيل 70574 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و40 ألفا و608 حالات.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "ذا ريو تايمز" البرازيلية اليوم على موقعها الإلكتروني - أنه تم تأكيد إصابة 70574 شخصًا، في

أعلى حصيلة إصابات يومية تم تسجيلها منذ 29 يوليو الماضي، خلال ذروة تفشي



وأشارت "الصحة البرازيلية" إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 183 ألفا و735 حالة، وذلك عقب تسجيل 936 حالة وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.

وقد أعلنت منظمة الصحة البرازيلية "أنفيسا"، الاثنين،

أن "السلطات الصحية الصينية ليست شفافة في تصريح استخدام لقاحات ضد كورونا في حالات الطوارئ".

وانتقد الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، مرار لقاح "CoronaVac" الذي تطوره شركة "سينوفاك" الصينية، معتبرا أن "أصله جعله غير جدير بالثقة".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.