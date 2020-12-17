كوريا الجنوبية: يجب علينا إحداث تحول كبير لاقتصاد البلاد في 2021

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الخميس أنه يتوجب على بلاده أن تتغلب على أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" وإحداث تحولا كبيرا لاقتصادها في العام المقبل.



وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي -خلال جلسة موسعة للمجلس الاقتصادي الاستشاري الوطني حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أنه

يتعين تحويل عام 2021 إلى فترة تحول كبير لاقتصاد البلاد، موضحا أن نقطة البداية لذلك تتمثل في التغلب على أزمة



كما أشار إلى أن بلاده حققت أداء جيدا نسبيا هذا العام على الرغم من جائحة

كورونا، مؤكدا على ضرورة الحد من انتشار كورونا.



ودعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى استخدام جميع تدابير السياسة المتاحة لتحقيق انتعاش واضح في سبل عيش الناس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.