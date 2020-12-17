أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 1533 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 580 ألفا و449 حالة.
إلى تماثل 1916 شخصا للشفاء من الفيروس؛ ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في العراق إلى 515 ألفا و321 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12650 حالة.. مشيرة
وكانت وزارة الصحة العراقية قد ذكرت أمس الأربعاء أنه هناك احتمالية للعودة إلى الإغلاق التام أو الجزئي في حال ارتفاع
وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن نسبة الحالات الموجبة للإصابة بفيروس كورونا من عدد الفحوصات تمثل ( ٨ ٪ ) بعد أن كانت (٢٢٪) في الأشهر السابقة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يُسجل 1533 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.