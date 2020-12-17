الأردن يُرحب بقرار أمريكا رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان الإدارة الأمريكية رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
والاستقرار والسلام في السودان ليشكل بداية أفق جديد من النمو الاقتصادي، لتلبية طموحات الشعب السوداني الشقيق في النمو والازدهار.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس - عن أمله في أن يسهم هذا القرار في دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن
وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن تلك خطوة
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "هذه الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر".
وأضاف: "تحقق هذا الإنجاز عبر جهود حكومة السودان الانتقالية التي يقودها المدنيون لرسم مسار جديد جريء بعيد عن إرث نظام عمر البشير، وبالأخص، لتلبية المعايير القانونية والسياسية للرفع".
وعلق رئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، على القرار الأمريكي برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
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