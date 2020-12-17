عداد كورونا يواصل الارتفاع..أكثر من 74 مليون إصابة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 03:16 مساءً - بالرغم من بدء مرحلة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، إلا أن الفيروس القاتل يواصل انتشاره وتسجيل أرقام جديدة .

وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 74 مليونا و536 ألفا و277 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و655 ألفا و282 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 52 مليونا و373 ألفا و134 حالة، الخميس.

كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 24 ألفا و10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 9 ملايين و951 ألفا و72 حالة.

ونقلت شبكة “إن دي تي في” الهندية عن وزارة الصحة الهندية القول إنه تم تسجيل 355 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 144 ألفا و451 حالة.

المكسيك تسجل 10297 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أنها سجلت 10297 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و670 وفاة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و277 ألفا و499، فيما بلغت الوفيات بالفيروس 115 ألفا و679.

وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

موسكو تسجل 76 وفاة جديدة

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو، الأربعاء، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10171 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 708 آلاف حالة منذ بدء انتشار الجائحة وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 545 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و734 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 48 ألف حالة حتى الأربعاء.

7 إصابات في البر الصيني

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الخميس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 7 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني، الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها، الخميس، إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بسبب المرض.

وخرج 21 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى الأربعاء، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86777 حالة، بينهم 301 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 81842، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.