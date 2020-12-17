أعلنت السلطات الإسبانية خضوع رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، للعزل الصحي، حتى 24 دجنبر الجاري، بعد تناوله الغداء مع الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، فى بيان لها، اليوم الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيخضع للعزل الصحى لمدة 7 أيام، وذكرت أنه من غير المعروف، حاليا، كيف أصيب بكوفيد-19، كما أن بريجيت ماكرون، البالغة من العمر 67 سنة، تخضع للحجر الصحي.
وكشف مسؤول في القصر الرئاسي الفرنسي لوكالة “رويترز” أن ماكرون ألغى كل رحلاته إلى الخارج بما في ذلك زيارته، التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 دجنبر الحالي، كما ذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكتس دخل، أيضا، إلى الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسباني يخضع للعزل بعد مخالطته ماكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.