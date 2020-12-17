رصاص الأمن يصيب ثلاثينيا في طنجة

استعمل موظف شرطة يعمل في الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة في ولاية أمن طنجة سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية، وعرض المواطنين، وعناصر الشرطة لاعتداء جدي، وخطير باستعمال السلاح الأبيض، وفق ما ورد في بلاغ للأمن.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة سكر متقدمة ويهدد المارة بواسطة سيف في حي “مسنانة” في طنجة، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصة أصابت المعني بالأمر على مستوى الفخذ.

وأوضح البلاغ نفسه أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه، وتحييد الخطر، الناتج عنه، وحجز السلاح الأبيض، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية في المستشفى، الذي نقل إليه، لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية.