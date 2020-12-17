كورونا يتسلل إلى عائلة الوالي من جديد

تسلل فيروس كورونا إلى عائلة الفنانين، رشيد، وهشام الوالي، فأصاب والدهما، قبل 10 أيام.

وراج بقوة خبر أشاع بأن والدي هشام، ورشيد الوالي، أصيبا بالفيروس، بينما الحقيقة تقتصر على إصابة والدهما فقط، الذي نقل إلى المستشفى، وحالته، حاليا، مستقرة.

ولم يعلن الشقيقان الوالي أي تفاصيل عن والدهما، لكن هشام سبق أن نشر دعاء يرجو الله من خلاله اللطف في ما قُدر عليهم.

وكان الفنان هشام الوالي قد أصيب بفيروس كورونا، قبل أن يتمكن من التعافي منه، ويستأنف أنشطته الفنية، كما لم تسلم زوجته من الإصابة به.