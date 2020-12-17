على الطريقة البوعزيزية.. شاب يضرم النار في جسده في الداخلة

أفدم شاب مغربي، ليلة أمس الأربعاء، على إضرام النار في جسده على الطريقة البوعزيزية، أمام مخفر شرطة بمدينة الداخلة، بعدكا تعرض لعملية نصب على يد شبكة للهجرة غير الشرعية كانت قد وعدته بنقله لجزر الكناري.

وقالت وكالة إيفي الإسبانية اليوم الخميس، إن مصادر أمنية أكدت الخبر، مضيفة أن الشاب تم إنقاذه من ألسنة اللهب التي شبت في جسده، والتي خلفت عليه حروقا من الدرجة الثالثة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بشاب بنحدر من مدينة أكادير، سافر لمدينة الداخلة، التي باتت تعرف نشاطا لشبكات الهجرة غير الشرعية، والتي تتاجر بأحلام الشباب طمعا في العبور نجو جزر الكناري الإسبانية.

حادث إضرام النار الأخير، يأتي بالتزامن مع تصربحات أدلى بها مدير الهجرة بوزارة الداخلية خالد زروالي، وقال فيها إن قوات النظام المغربية أجهضت محاولة هرة 32 ألف شخص من سواحلها هذا العام، معظمهم إلى جزر الكناري، مقارنة بـ 74 ألف محاولة تم إجهاضها العام الماضي.

وبالرغم من تراجع أعداد من حاولوا ركوب قوارب الموت من سواحل المغرب هذه السنة، بسبب الجائحة، إلا أن عدد الوافدين غير الشرعيين على جزر الكناري تجاوز بالفعل 20000 شخص، أكثر من نصفهم يحملون الجنسية المغربية.