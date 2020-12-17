لاعبان يمثلان العراق في بطولة مستر أولمبيا 2020

2020-12-17 | 13:27
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اعلن الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام، عن اللاعبين المشاركين في بطولة "مستر اولمبيا" لعام 2020.
وسيمثل العراق في البطولة كل من البطل أحمد أحمد، الذي سيلعب والبطل داني يونان اللذان سيلعبان في فئة الكلاسيك.
وستنطلق البطولة مساء اليوم وحتى 20 من كانون الاول الجاري في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.
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