لاعبان يمثلان العراق في بطولة مستر أولمبيا 2020

وسيمثل العراق في البطولة كل من البطل أحمد أحمد، الذي سيلعب والبطل داني يونان اللذان سيلعبان في فئة الكلاسيك.

وستنطلق البطولة مساء اليوم وحتى 20 من كانون الاول الجاري في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.