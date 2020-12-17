موقف 'بؤرة كورونا' غير معروف.. فريق دولى من المحققين إلى الصين

وعارضت الصين سابقا بشدة دعوات لإجراء تحقيق دولي لمعرفة منشأ فيروس كورونا ، وقالت إن مثل تلك الدعوات مناهضة للصين، لكنها في الوقت نفسه، أكدت انفتاحها كانت على إجراء تحقيق تقوده منظمة الصحة العالمية، التي تقود هذه المهمة.ولم يتضح حتى اللحظة، ما إذا كان محققو منظمة الصحة العالمية سيزورون مدينة ووهان التي تم رصد الفيروس بها أول مرة، وما تزال المناقشات جارية بشأن جدول الزيارة.

وقال مدير الطوارئ الإقليمية في منطقة غرب المحيط الهادي بمنظمة الصحة العالمية باباتوندي أولوكوري في مؤتمر صحفي "تواصل منظمة الصحة الاتصال بالصين، ومناقشة أمر الفريق الدولي، والأماكن التي سيزورها".

وأضاف: "ما نفهمه حاليا أن الصين ترحب بالفريق الدولي وبالزيارة.. من المتوقع حدوث هذا في مطلع يناير، على حد علمنا".

