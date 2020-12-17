أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن الصين سترحب بفريق دولي من المحققين بشأن مرض كوفيد-19، من المنتظر أن يسافر إليها في يناير المقبل، بعد نحو عام من ظهور الفيروس.
ولم يتضح حتى اللحظة، ما إذا كان محققو منظمة الصحة العالمية سيزورون مدينة ووهان التي تم رصد الفيروس بها أول مرة، وما تزال المناقشات جارية بشأن جدول الزيارة.
وقال مدير الطوارئ الإقليمية في منطقة غرب المحيط الهادي بمنظمة الصحة العالمية باباتوندي أولوكوري في مؤتمر صحفي "تواصل منظمة الصحة الاتصال بالصين، ومناقشة أمر الفريق الدولي، والأماكن التي سيزورها".
وأضاف: "ما نفهمه حاليا أن الصين ترحب بالفريق الدولي وبالزيارة.. من المتوقع حدوث هذا في مطلع يناير، على حد علمنا".
كانت هذه تفاصيل خبر موقف 'بؤرة كورونا' غير معروف.. فريق دولى من المحققين إلى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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