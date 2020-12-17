المالية النيابية تتوعد 'مفتعلي' أزمة الدولار بـ'موقف حاسم'

وصف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى السامرائي، الخميس، المسؤولين عن "تسريب" مسودة الموازنة بـ"غير المؤهلين لحماية مصالح البلد العليا"، فيما توعد "مفتعلي" الأزمة بموقف برلماني "حاسم". وقال السامرائي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "من لم يحافظ على خصوصية مسودة الموازنة من وزراء الحكومة وتسبب بإرباك كبير في سوق العملة من خلال تسريبه لها، لا يمكنه أن يكون مؤهلاً لحماية مصالح البلد العليا أو حل مشاكل الوطن".



وأضاف السامرائي: "سيكون للجنة المالية موقف حاسم من الأزمة المفتعلة ومن يقف وراءها".

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