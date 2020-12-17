بوتين يؤكد أنه سيتلقى اللقاح ضد كوفيد-19 عندما "سيصبح ذلك ممكناً" لفئته العمرية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ "ما إن يصبح ذلك ممكناً" لفئته العمرية، مشيداً بلقاح "سبوتنيك-في" الروسي الذي اعتبر أنه "جيد وآمن".
وقال الرئيس البالغ 68 عاماً في مؤتمره الصحافي السنوي "أسمع توصيات خبرائنا وبالتالي، في الوقت الراهن وبناء على ما يوصي به الخبراء، لم أتلقَ (اللقاح) بعد، لكنني سأتلقاه بالتأكيد ما إن يصبح ذلك ممكناً".
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