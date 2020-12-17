شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يأمل في حلّ المشاكل الروسية الأمريكية مع بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-أ.ف.ب

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في حلّ المشاكل الروسية الأمريكية مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي التقليدي الذي يعقده في نهاية كل عام، «نأمل حلّ كافة المشاكل المطروحة أو ربما ليس كلها إنما على الأقل جزء منها، في ظلّ الإدارة» الأمريكية الجديدة. وانتظر الرئيس الروسي حتى الثلاثاء لتهنئة بايدن بفوزه بالرئاسة.

وقال بوتين إنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجدّ «ما إن يصبح ذلك ممكناً» لفئته العمرية، مشيداً بلقاح «سبوتنيك-في» الروسي الذي اعتبر أنه «جيد وآمن». وقال الرئيس البالغ 68 عاماً: «أسمع توصيات خبرائنا وبالتالي، في الوقت الراهن وبناء على ما يوصي به الخبراء، لم أتلقَ (اللقاح) بعد، لكنني سأتلقاه بالتأكيد ما إن يصبح ذلك ممكناً».

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