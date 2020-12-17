شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

قالت الرئاسة الفرنسية، الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض «كوفيد-19»، على الرغم من عدم اتضاح كيفية إصابته بالمرض.

وقال مكتب ماكرون في بيان: «جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19.. هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض». وأضافت الرئاسة أن ماكرون سيخضع للعزل خلال الأيام السبعة المقبلة وسيواصل إدارة البلاد عبر التواصل عن بعد. وقالت إن كل زيارات ماكرون ألغيت بما في ذلك زيارة مقبلة إلى لبنان في 22 ديسمبر/كانون الأول. وأوضحت الرئاسة أنهم يحاولون معرفة مكان وكيفية إصابته بالمرض. وحضر ماكرون اجتماعاً لزعماء الدول في المجلس الأوروبي في العاشر والحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول.

وقال رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشيه إن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس سيقوم أيضاً بعزل نفسه بعد أن خالط ماكرون خلال الأيام القليلة الماضية.

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