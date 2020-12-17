شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» المؤكدة في البرازيل تتجاوز 7 ملايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريو دي جانيرو- رويترز قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، إن البلاد سجلت أكثر من 70 ألف حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، ليتجاوز إجمالي عدد الحالات في البلاد سبعة ملايين مصاب.

وبلغ عدد الإصابات في البرازيل سبعة ملايين و40 ألفاً و608 حالات، لتأتي بعد الولايات المتحدة والهند، كثالث أكثر دول العالم من حيث عدد الإصابات. والبرازيل ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد الوفيات جراء «كوفيد-19»، بعد الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد الوفيات 180 ألفاً. وسجلت السلطات الأربعاء 936 وفاة جديدة.

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