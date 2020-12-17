شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يلتقي مدرب منتخبنا الوطني فان مارفيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم الخميس، فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الذي وصل إلى الدولة الأربعاء لقيادة «الأبيض» خلال الفترة المقبلة التي تشهد خوض المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق اعتباراً من شهر مارس المقبل، حيث يواجه المنتخب في الدولة نظيره منتخب ماليزيا يوم 25 مارس، ويواجه منتخب إندونيسيا في العاصمة جاكرتا يوم 30 من الشهر ذاته، وفي شهر يونيو المقبل يستضيف منتخبي تايلند وفيتنام يومي 7 و 15 يونيو.

وتحدث الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع مارفيك حول المرحلة المقبلة التي تتطلب جهوداً مضاعفة من أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل المنتخب، مطالباً الجميع بالوقوف خلف المنتخب ودعمه للوصول إلى الأهداف المنشودة.

حضر اللقاء يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم.

وكان المدرب وقع رسمياً عقد توليه قيادة «الأبيض» صباح الخميس بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وتواجد المدرب الخميس في استاد زعبيل لمتابعة أحداث مباراة الوصل والجزيرة ضمن الأسبوع العاشر لدوري الخليج العربي، كما سيتوجه الجمعة إلى استاد آل مكتوم لمتابعة أحداث مباراة النصر والعين وذلك بحضور جهازه المساعد.

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