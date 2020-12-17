شكرا لقرائتكم خبر عن أوميجا دبي ديزرت كلاسيك تطلق النسخة الأكبر للحدث العالمي في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، عن إطلاق النسخة الـ32 في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2021، لتكون النسخة الأكبر للحدث العالمي الذي يستقطب أبرز نجوم رياضة الجولف في العالم إلى البطولة الأعرق في المنطقة، يتقدمهم كولين موريكاوا الفائز ببطولة الولايات المتحدة لهذا العام «الماسترز»، والإسباني سيرجيو جارسيا الفائز بلقب هذه البطولة في عام والإنجليزي تومي فليتوود المتوج بكأس رايدر وبطل «السباق إلى دبي» سابقاً.

كما أكد المشاركة نخبة من اللاعبين في البطولة التي ستقام في نادي الإمارات للجولف في دبي، ومنهم الثنائي الإنجليزي المتوج بكأس رايدر، جاستن روز وتيريل هاتون، واللاعب الأسترالي لوكاس هيربرت حامل لقب البطولة، الذي حقق فوزه الأول في الجولة الأوروبية بعد تغلبه على كريستيان بيزويدنهاوت بعد جولة فاصلة في النسخة الماضية التي أقيمت في يناير الماضي.

ويظهر موريكاوا لأول مرة في هذا الحدث بعد أن اقتحم الأضواء كفائز في بطولة كبرى في أول موسم كامل له كمحترف في بطولة الولايات المتحدة لهذا العام في سان فرانسيسكو، وحصل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً على ثلاثة ألقاب باسمه في الجولة الأمريكية وهو يستمتع باحتمالية التنافس على أول لقب خارجي في دبي في حدث شهد عددًا من الفائزين الكبار بما فيهم سيف باليستيروس وفريد كبلز وإرني إلس وكولين مونتغمري وتايجر وودز وروري ماكلروي منذ إنشائها في عام 1989.

ويعود النجم الإسباني جارسيا إلى أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للمرة 12 في مسيرته بعد أن فاز باللقب في عام 2017، مستخدماً هذا الأداء كنقطة انطلاق لتحقيق نجاح كبير بعد بضعة أشهر في بطولة الماسترز في ملعب أوغوستا ناشيونال.

منذ أن أصبح محترفاً في عام 2010، أصبح الإنجليزي فليتوود أحد أكثر الوجوه شهرة في اللعبة بعد فوزه بخمس جولات أوروبية وحصوله على المركز الثاني مرتين في بطولات كبرى، وهو حاضر دائماً في أوميجا دبي ديزرت كلاسيك منذ عام 2012، وكانت أفضل نتيجة لفليتوود هي حصوله على نصيب من المركز السادس في 2018 وهو حريص على ترك بصمته في ظهوره العاشر في نادي الإمارات للجولف.

وعكس راينالد آيشليمان الرئيس والرئيس التنفيذي لأوميغا حماس لاعب الجولف، قائلاً: «بصفتنا شريكاً في اللقب وداعماً شغوفاً للجولف حول العالم، يسعدنا الإعلان عن هذه التشكيلة من اللاعبين العالميين ونتطلع إلى رؤية كيف تتكشف المنافسة في هذا المكان الرائع، خاصة في عام تم فيه تأجيل أو إلغاء العديد من الأحداث الرياضية الرائعة».