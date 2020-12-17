شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع للجلسة الرابعة.. «نيكاي» ينتعش بفضل آمال التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظلت أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في عشرة أشهر، الخميس، إذ تعزز الآمال بشان مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة وتوزيع محتمل للقاحات مضادة لكوفيد-19 في أوروبا التوقعات لتعاف اقتصادي عالمي.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 1.1 بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ فبراير شباط، بينما صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة، ليواصل كلاهما تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وقالت ألمانيا وفرنسا إنهما جاهزتان لبدء تحصين مواطنيهم بلقاح تنتجه فايزر وبيونتك في الأسبوع الأخير من ديسمبر كانون الأول، فور أن توافق عليه وكالة الأدوية الأوروبية.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة، فيما تركز الأنظار على اجتماع بنك إنجلترا المركزي الذي يُعقد في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يبقي البنك على سياسته دون تغيير ترقبا لمصير اتفاق تجاري يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقفزت أسهم دبليو.بي.بي 3.7 بالمئة إذ قالت أكبر شركة إعلانات في العالم إنها تتوقع العودة إلى مستوى 2019 لصافي المبيعات بحلول 2022.

وفي طوكيو أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع للجلسة الثانية الخميس إذ تلقت المعنويات دفعة من توقعات بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة وتعهد بالدعم من مجلس الاحتياطي الأمريكي.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.18 بالمئة إلى 26806.67 نقطة، ليزيح خسائر تكبدها في التعاملات الصباحية. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 بالمئة إلى 1792.58 نقطة.

وساد الحذر بين بعض المتعاملين إذ تكافح اليابان موجة ثالثة من الإصابات، لكن التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة قدمت الدعم.

وأبدى كبار النواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري تفاؤلهم بشأن الاتفاق على مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد-19، وتعهد المركزي الأمريكي بمواصلة ضخ النقد في الأسواق المالية حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.

وقد تتراجع الأسهم بسهولة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن بلغ نيكاي أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام، لكن المحللين يشيرون إلى توقعات متفائلة في الأمد المتوسط.

وتصدر سهم نينتندو الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع 6.61 بالمئة وتلاه سهم كينيس كورب الذي صعد 2.23 بالمئة.

وكان سهم داي-إيتشي سانكيو الأقل أداء إذ هبط 4.4 بالمئة وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي نزل 2.23 بالمئة.

وارتفع سهم البريد الياباني للتأمين 10.05 بالمئة بفضل تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن الشركة ستعيد شراء ما قيمته 2.9 مليار دولار من أسهمها من الشركة الأم البريد الياباني القابضة التي ارتفع سهمها 3.58 بالمئة.

ونزل سهم فوجي فيلم القابضة 3% بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة اليابانية خَلُصت إلى أنه لا يمكنها قياس مدى فعالية عقار أفيجان الذي تنتجه الشركة كعلاج لكوفيد-19.

وتقدم 56 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 166.