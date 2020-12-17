شكرا لقرائتكم خبر عن ضفائر جريزمان تفتح النار على الفرنسيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عبر مشجعو برشلونة الإسباني عن صدمتهم من ظهور مهاجم الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان بضفيرتين في مباراة الفوز على المتصدر ريال سوسييداد 2-1 وكتب أحدهم بعد هدر جريزمان فرصة ثمينة للتسجيل:«عليك أن تفكر في تحسين أدائك كي لا تفارق الفريق قبل أن تقوم بمفارقة جانبي شعرك».

ويبدو أن حمى تغيير الشعر تنتشر مثل النار في الهشيم بين نجوم بطل العالم فقد صبغ كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان شعره باللون الأخضر في مباراة الفوز على لوريان بالدوري وعلق أحد المشجعين:«نجوم بطل العالم لا يحتاجون لتغيير تسريحاتهم وصبغ شعرهم، إنهم يحظون بالشهرة أصلاً فلماذا هذا التوجه ؟».

وتعلم الفرنسي بول بوجبا الدرس منذ فترة ولم يعد يغير لون شعره كما جرت العادة كي يتفادى تعليقات مشجعي مانشستر يونايتد، وربما عليه الآن أن يمرر الدرس لمواطنيه جريزمان ومبابي، ووصلت حمى تغيير الشعر عند الفرنسيين لأميرة موناكو السباحة شارلين؛ إذ التقطت لها صور بشعر محلوق من الجانب في آخر ظهور لها بمناسبة اجتماعية، وانتقدت وسائل الإعلام إقدام السباحة السابقة على هذا التغيير الصادم فهي مثل نجوم الكرة لا تحتاج لمزيد من جذب الأضواء.

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