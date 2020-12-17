شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا جنيه مكافأة لألارديس إذا نجح في مهمته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وعد نادي ويست بروميتش الإنجليزي بمكافأة بقيمة مليوني استرليني لمدربه الجديد سام ألارديس إذا نجح في البقاء بالبرمييرليج وتمديد عقده حتى نهاية الموسم 12 شهراً آخر ، وكان ألارديس (66 عاماً) مع العائلة في دبي بحكم كونه بلا عمل منذ إقالته من تدريب إيفرتون في مايو /آيار 2018 عندما تلقى اتصالاً من إدارة النادي الذي يحتل المركز الـ19 حالياً وسيساعده في المهمة صديقه وذراعه اليمنى سامي لي فيما سيحصل الكرواتي بيليتش على ما تبقى من عقده (6 أشهر)في مدة أقصاها 14 يوماً ولا يملك ألارديس الكثير من الوقت لإعادة الفريق لسكة الانتصارات وأول المهمة عبور قبة استون فيلا الأحد .

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