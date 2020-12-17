شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: برلمان 2020 انتصر للتعددية الحزبية بشكل غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، البرلمان الجديد، بالمجلس الذى انتصر للتعددية الحزبية بشكل غير مسبوق، ويضم جميع الأحزاب الممثلة لفئات الشعب المصرى.

وأشار "مطر" في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن البرلمان الجديد يختلف تماما عن المجالس النيابية السابقة، إذ أن الأغلبية البرلمانية فيه تعتبر توافقيه وليس الحال كما كان الوضع في برلمان 2012 الذى كانت الغالبية فيه للتيار الإسلامي الذى أصدر تشريعات وقوانين تخدم جماعة الإخوان وليست تشريعات من أجل الوطن والمواطن.

وأوضح أنه من أبرز المكاسب التي في مجلس النواب حصول المرأة المصرية على مقاعد بنسب تفوق النسب التي في الدستور، مؤكدا أن الدستور أقر نسبة 25% للمرأة فى البرلمان وأن نسبتهم فى برلمان 2020 وصلت 26%، وهو ما يضع عليها مسئولية سياسية نحو الوطن، مضيفا :"المرأة في مصر الآن تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية تهتم اهتمام كبير بقضاياها، وتضع تمكينها في الأولويات".