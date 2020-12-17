منها توضيح بشأن إغلاق المدارس.. 5 تعليمات جديدة من التعليم لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات جديدة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على المديريات، في إطار حرص الوزارة على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بجميع مدارس الجمهورية واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وجاءت التعليمات الجديدة كالتالي:

- اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية.

- تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن ظهور أي حالات إيجابية لفيروس كورونا.

- عدم السماح بالعودة للمصابين سواء كانوا طلاب أو معلمين أو عاملين إلا بعد تقديم ما يفيد شفاءهم، مع ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية بكافة البيانات الخاصة بالمصابين "طلاب أو معلمين أو عاملين لإخطار الوزارة بها.

- بالنسبة للشخص المخالط لإحدى مصابي فيروس كورونا سواء كان هذا المخالط "طالب أو معلم أو من العاملين بالمنشآت التعليمية" يطبق عليه العزل المنزلي مدة 14 يوما حرصا على صحة الطلاب وجميع العاملين.