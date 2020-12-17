قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العميد الركن تركى المالكى، إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت اليوم الخميس صاروخاً بالستياً من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنيةلمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.
وأكد العميد المالكي، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية ،أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرةفي اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .
وأوضح أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولى الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف دعم الشرعية: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من صنعاء سقط بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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