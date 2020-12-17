طوكيو تسجل 822 حالة إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، تسجيل 822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية، أن حكومة العاصمة رفعت مستوى التأهب في القطاع الصحي لأعلى مستوى لأول مرة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت لجنة استشارية تضم خبراء الصحة والأمراض المعدية في طوكيو خلال اجتماع اليوم إن نظام الرعاية الصحية على شفا أزمة.

وقد قررت اللجنة رفع مستوى تأهب القطاع الصحي في العاصمة لأعلى مستوى.