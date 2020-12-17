تركيا: سنرد على العقوبات الأمريكية ولن تتراجع عن شراء إس-400

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت تركيا على أن العقوبات الأمريكية لن تثنيها عن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 .

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن أنقرة لن تتراجع عن شراء منظومة الدفاع الجوي إس-400 وستتخذ خطوات للرد بعد تقييم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب شرائها المنظومة الروسية الصنع.

وخلال مقابلة مع قناة ”كانال 24″، قال جاويش أوغلو إن قرار العقوبات خاطئ من الناحيتين القانونية والسياسية، مضيفا أنه اعتداء على الحقوق السيادية لتركيا.

وأضاف أن أنقرة يمكن أن تطبع العلاقات مع فرنسا، لكن على باريس أن تغير موقفها بشأن العمليات العسكرية التركية في سوريا.

وتبادلت تركيا مرارا الانتقادات اللاذعة مع فرنسا بشأن السياسات في سوريا وليبيا وإقليم ناجورنو قرة باغ، ونشر رسوم مسيئة للنبي محمد في فرنسا.

وتقود باريس مساع لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا.