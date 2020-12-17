السعودية تبدأ حملة تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا

بدأت السعودية، اليوم الخميس، حملة تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واس)، تلقى وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

أما صحيفة “الرياض” السعودية، فنقلت عن الربيعة قوله إن “هذه الحملة تعد أكبر عملية تطعيم في المملكة(..) اللقاح ضد كورونا آمن ولن يكون إجباريا بل اختياريا”.

وأطلقت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها على تويتر، تطبيقا إلكترونيا باسم “صحتي”، لتسجيل طلبات الراغبين في تلقي اللقاح.

وكان وزير الصحة السعودي قد أعلن، أمس الأربعاء، استقبال المملكة أول شحنة من لقاح “فايزر- بيونتيك”، المضاد للفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، أول أمس الثلاثاء، أن الحصول على اللقاح سيكون مجانًا، ولجميع المواطنين، والمقيمين، وأنه آمن، وفعّال نظرًا إلى اجتيازه مراحل الاختبار، وحدوث استجابة مناعية قوية، وأجسام مضادة مستمرة.

وحتى مساء أمس، سجلت السعودية إجمالا 360 ألفا، و335 إصابة بفيروس كورونا، بينها 6 آلاف و80 وفاة، و351 ألفا و192 حالة تعاف.