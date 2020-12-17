داخل منجم للذهب والفضة.. 100عامل في منجم جبل عوام معتصمون على عمق 700 متر تحت الأرض ضواحي خنيفرة – صور

أعلن الاتحاد المغربي للشغل أن 100عامل في منجم جبل عوام معتصمون داخل المنجم على عمق 700 متر تحت الأرض، منذ خمسة أيام، دفاعا عن حقوقهم، وظروف العمل داخل المنجم، بينما يخوض 200 عامل آخرين الإضراب خارج المنجم.

وأوضح بلاغ للنقابة نفسها أن عمال الشركة المنجمية “لتويست” دخلوا في اعتصام مفتوح، احتجاجا على رفض الإدارة تطبيق مقتضيات بروتوكول اتفاق، تم التوقيع عليه عام 2019 مع الإدارة، وممثل من وزارة الطاقة، الذي ينص على تحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير شروط الصحة والسلامة، وظروف العمل داخل المنجم للعمال.

وحمل الاتحاد المغربي للشغل مسؤولية أرواح، وصحة المعتصمين داخل منجم لإدارة الشركة المسؤولة، ووزارة الطاقة والمعادن، خصوصا أن بعض العمال مصابون بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى الوضعية الوبائية لكوفيد-19.

وطالب البلاغ نفسه السلطات بفتح حوار عاجل، ومسؤول بهدف الوصول إلى نتائح مرضية، وفك الاعتصام، وإنقاذ أرواح العمال الأبرياء، مشيرا إلى أن الاتحاد قرر مراسلة الاتحاد الدولي للمناجم والصناعات المعدنية، من أجل المؤازرة، والتضامن مع عمال جبل عوام.