وسائل إعلام ليبية: أنباء عن قتلى بمواجهات قبلية في طبرق شرق البلاد

الخميس 17 ديسمبر 2020

أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الخميس، بورود أنباء عن سقوط قتلى بمواجهات قبلية في طبرق شرق البلاد.

وأمس، اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى أحمد عمر معيتيق، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقال المكتب الإعلامى لأحمد معيتيق، إن الاجتماع الذي عقد في مدينة مصراتة ركز على مناقشة الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة ودعم الولايات المتحدة للحل السياسى، بالإضافة لحزمة الاصلاحات الاقتصادية من خلال حث مجلس إدارة المصرف المركزي القيام بخطوات ايجابية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والتأكيد على أن المسارات الاقتصادية والسياسية هي الطريق لدعم الاستقرار وتجنب التصعيد العسكري.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين بما يخدم المصلحة المشتركة.