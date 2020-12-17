بالهراوات .. تفريق احتجاج أمام مصفى الشعيبة في البصرة

وقال مراسل الخليج 365، إن القوة الامنية المرابطة امام مصفى الشعيبة، فرقت احتجاجا لمهندسين نظموا تظاهرة امام المصفى، باستخدام الهراوات والعصي.

وشكا متظاهرون لمراسل الخليج 365، مما وصفوه بـ"القوة المفرطة" من قبل القوات الامنية، منددين في الوقت ذاته بـ"الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون والمعتصمون".

