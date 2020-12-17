المالية النيابية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أسباب ارتفاع الدولار ومسودة الموازنة المسربة

وتشهد أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية في العراق، ارتفاعاً كبيراً في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث سجّلت بورصة الكفاح في وقت سابق من اليوم، 137.000 دينار مقابل 100 دولار امريكي.فيما كان سعر البيع في الأسواق المحلية 138.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 136.000 دينار لكل 100 دولار.

وحصلت الخليج 365 في وقت سابق من اليوم الخميس، على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، والتي تضمنت استقطاعات من مخصصات رواتب الموظفين، وفرض ضرائب على قطاعات عدّة.