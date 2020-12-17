روندا أول مركز لـ"موانئ دبي العالمية" للتجارة الإلكترونية في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية في رواندا، التي أصبحت أول دولة ستدشن منصتها للتجارة الإلكترونية بين الشركات والأعمال

وبذلك أصبحت رواندا الدولة الأولى التي ستطلق فيها منصة التجارة الإلكترونية العالمية الجديدة بين الشركات والأعمال (B2B) والتجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين (B2C)، التي ستحمل اسم "دوباي دوت كوم http://DuBuy.com" في مطلع العام المقبل.

وستصبح رواندا المركز الأول لموانئ دبي العالمية لتوسيع التجارة الإلكترونية عبر مجتمع شرق أفريقيا وخارجها.

تتمثل رؤية مذكرة التفاهم في تسهيل مشاركة الشركات الرواندية في التجارة الدولية، والتي تشمل تعزيز الروابط التجارية بين الإمارات ورواندا.

ستستفيد الشركات التي تستخدم DuBuy.com أيضا من خدمات واستثمارات موانئ دبي العالمية الأوسع نطاقاً والتي ستساعد على تسهيل التجارة وتطويرها في رواندا، يشمل ذلك الترويج لصادرات البن والشاي والبستنة على موقع DuBuy.com، وتحسين لوجستيات سلسلة التوريد في رواندا بما في ذلك في المناطق الريفية، والوصول إلى الأدوات الرقمية لمساعدة الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة وتوسيع نطاق وصولها إلى المنطقة المحلية والإقليمية والأسواق العالمية.





يأتي قرار إطلاق موقع DuBuy.com في رواندا في أعقاب التصنيف السنوي المتفوق للإمارات في التصنيف العالمي "سهولة ممارسة الأعمال" للبنك الدولي والتزامها بالتجارة والاستثمار الدوليين.

وقالت كلير أكامانزي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا تعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم "يعد توقيع مذكرة التفاهم مع موانئ دبي العالمية اليوم بمثابة دفعة كبيرة لجهودنا لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص. ليس هناك شك في أن هذه الشراكة ستسهل على الشركات الرواندية المشاركة في التجارة العالمية".

وعلق مايك بهاسكاران، رئيس العمليات اللوجستية والتكنولوجيا، موانئ دبي العالمية قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لإطلاق DuBuy.com كموقع رئيسي للتجارة الإلكترونية في شرق أفريقيا. ستعمل المنصة في البداية على تمكين المنتجات الرواندية من الوصول إلى الأسواق العالمية ومساعدة الشركات من جميع أنحاء العالم على الاستثمار في رواندا، قبل التوسع لاحقا إلى أسواق أفريقية أخرى".

وقال سهيل البنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي العالمية "موانئ دبي العالمية شريك ومستثمر ملتزم في رواندا، إن المناخ الاستثماري الملائم في البلاد، والالتزام بالتدريب والتعليم، والتصميم على قيادة أفريقيا في خلق فرص العمل والتقدم الصناعي من خلال التكنولوجيا، تجعلها موقعًا قويًا وواضحًا لإطلاق موقعنا العالمي الجديد للتجارة الإلكترونية.

وأضاف أنه بالتعاون مع مجلس التنمية في رواندا يمكننا فتح التجارة الدولية بشكل أكبر أمام الشركات الرواندية داخل أفريقيا وخارجها.