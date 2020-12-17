"كبلوها عارية".. صدمة اعتقال امرأة سوداء بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت لوري لايتفوت رئيسة بلدية مدينة شيكاجو الأمريكية عن صدمتها بعد بث تسجيل مصور لطريقة مداهمة الشرطة لمنزل واعتقال امرأة سوداء.

ومقطع الفيديو يصور مداهمة نفذتها الشرطة في 2019 لمنزل امرأة سوداء ورجال الشرطة يقتحمون منزل يونج بعد تحطيم بابه، ثم ظهرت يونج المذعورة وهي تهتف بينما تمسك ببطانية لتغطية نفسها "اقتحمتم المنزل الخطأ".



واستكملت "لا أعلم حتى ماذا تفعلون"، ثم قام رجال الشرطة بتكبيلها وهي عارية.

وانتقدت لايتفوت الشرطة لمحاولة منع شبكة "سي.بي.إس شيكاجو" من بث التسجيل المصور لمداهمة منزل المرأة التي تدعى أنجانيت يونج.

وقالت، خلال مؤتمر صحفي، "أنا في حالة صدمة تامة كإنسانة وكامرأة سوداء وكأم.. سلبوا كرامة السيدة يونج التي تستحقها ونستحقها جميعا وهذا ببساطة لا يغتفر".

ولم ترد إدارة شرطة شيكاغو على طلب من رويترز للتعقيب. ولم تحصل الوكالة على بيانات الاتصال الخاصة بيونج لكنها أخبرت محطة سي.بي.إس خلال مقابلة أنها شعرت بأن المداهمة انتهكت‭ ‬ خصوصيتها وحقوقها.

وقالت وهي تبكي: "شعرت أنني إذا أقدمت على خطوة واحدة خاطئة سيطلقون عليّ النار".

ولم تتمكن "رويترز" من تحديد سبب مداهمة الشرطة لمنزل يونج أو إن كانت تواجه أي اتهامات، وقدمت لايتفوت اعتذارا للمرأة.

وشهدت عدة ولايات أمريكية منذ مايو/أيار الماضي تنظيم عدة احتجاجات، بهدف إنهاء وحشية الشرطة، بعدما أثارت وفاة جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصول أفريقية، حركة احتجاجية عالمية.