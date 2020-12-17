إلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية في الولايات المتحدة تحسبا لعاصفة ثلجية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت شركات الطيران الأمريكية إلغاء ما لا يقل عن 1344 رحلة جوية كانت مقررة أمس الأربعاء واليوم الخميس تحسبا للعاصفة الثلجية الشديدة التي تضرب شمال شرق الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية أن انظمة النقل الجماعي تأثرت في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونتيكت حيث تم إغلاق محطات الحافلات وسكك الحديد ومترو الأنفاق ووسائل النقل البحرية.
وأعلنت المدن الرئيسية في الولايات الثلاث حالة الطوارئ المتعلقة بالثلوج وسط توقعات بتساقط كميات كبيرة من الثلوج تصل إلى 18 بوصة في بعض المناطق ومن المتوقع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 55 ميلا في الساعة.
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