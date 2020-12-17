شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 450 درهماً رسوم تعرفة أبوظبي المرورية لمن يمتلك 3 مركبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يبدأ في الثاني من يناير المقبل تفعيل نظام التعرفة المرورية في أبوظبي وفق سقف أعلى يومي وشهري في أوقات الذروة ولا تُحتسب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، على مركبات الأفراد ويعتمد على ترتيب الفرد لمركباته في النظام ويبلغ بحد أقصى 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية، بمجموع 450 درهما لمن يمتلك 3 مركبات.



ويمكن لأصحاب المركبات التسجيل إلكترونياً في نظام التعرفة المرورية "درب" وإنشاء حساباتهم وتفعيلها، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية https://darb.itc.gov.ae أو عبر تطبيق "درب" للهواتف الذكية ((App Store | Google Play | AppGallery مع الإشارة إلى أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام " درب " هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه .

4 بوابات

ويبلغ عدد البوابات الخاضعة للرسوم في أبوظبي أربع بوابات وتقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح.

إعفاء 4 فئات

و أعفت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل 4 فئات من المجتمع من رسوم التعرفة المرورية، وهم ( كبار المواطنين، المواطنون المتقاعدون، أصحاب الهمم، الأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين)، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط، وذلك بحسب الضوابط المحددة لتحقيق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، والاستمرار في رعايتهم من خلال إحاطتهم بأشكال الدعم والاهتمام كافة.

ودعا مركز النقل المتكامل الفئات الأربع المشمولة بالإعفاء من رسوم بوابات التعرفة المرورية إلى التقدم بطلب إعفاء من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام التعرفة المرورية أو عبر تطبيق "درب" للهواتف الذكية والتسجيل في النظام ثم التقدم بطلب إعفاء مع تحديد نوع الإعفاء المطلوب وإرفاق الوثائق المطلوبة.

- فئة أصحاب الهمم: لا يُشترط أن تكون المركبة مسجلة باسم الشخص من أصحاب الهمم مباشرة، وإنما ينبغي إرفاق بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع أو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على أن تكون المركبة مملوكة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط، ويمكن تحويل الإعفاء من مركبة إلى أخرى حسب طلب صاحب الإعفاء بشرط أن يتم إلغاء الإعفاء عن المركبة الأولى.

- فئة كبار المواطنين : يعرف القانون كبار المواطنين بأنهم كل شخص من مواطني دولة الإمارات يبلغ من العمر 60 عاما فأكثر، ويُشترط أن تكون المركبة مسجلة باسم الشخص صاحب العلاقة.

- فئة أصحاب الدخل المحدود من مواطني دولة الإمارات : يجب أن تنطبق عليهم الشروط التي تحددها الجهات الحكومية المختصة بدعم ذوي الدخل المحدود في الدولة، ويتوجب على المتقدمين منهم للإعفاء من الرسوم أن يحملوا وثيقة تثبت انتماءهم لهذه الفئة.

- فئة المواطنين المتقاعدين: الذين ينطبق عليهم تعريف المتقاعدين المعتمد لدى الجهة المختصة في الدولة.

كما شملت المركبات المستثناة والمعفاة من رسوم التسجيل ورسوم التعرفة المرورية الفئات التالية : مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة العامة المرخصة في إمارة أبوظبي، والحافلات المدرسية المصرح لها من مركز النقل المتكامل، وحافلات نقل الركاب (المحددة سعتها بـ 26 راكباً فما فوق)، والمركبات التي تحمل لوحة ورقم شرطة أبوظبي أو وزارة الداخلية أو شرطة الامارات المحلية الأخرى، والمركبات المقطورة، والدراجات الآلية. هذا ويكون التسجيل في "درب" إلزامياً لجميع المستخدمين شاملاً مستحقي الإعفاءات.

و يتوجب على جميع المركبات التسجيل في النظام قبل اجتياز مناطق التعرفة المرورية، وفي حال عبور مناطق التعرفة المرورية من قبل مركبة غير مسجلة في النظام، يُمنح المستخدم مهلة عشرة أيام عمل من وقت عبورها لتسجيلها وإلا يعتبر مخالفاً.

كما يتوجب على المستخدمين توفير رصيد كاف في الحساب عند عبور بوابات التعرفة المرورية، ويجوز للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي تسديد التعرفة المرورية وفق نظام الدفع اللاحق عند أي إجراء متعلق بترخيص المركبة وذلك في حال عدم توافر رصيد في الحساب.

وفي حال عبور بوابات التعرفة المرورية من قبل مركبة مسجلة خارج الإمارة ولم يتوفر في حساب المستخدم رصيد كافٍ، فيمنح خمسة أيام عمل مهلةً لإضافة رصيد وإلا يعتبر مخالفاً.