عملة بيتكوين تقفز 20% خلال 24 ساعة وتتجاوز 23 ألف دولار لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قفزت أسعار عملة بيتكوين الرقمية بنحو 4 آلاف دولار بنسبة 20.3% خلال تعاملات آخر 24 ساعة، مسجلة رقما قياسيا جديدا متجاوزا مستوى 23 ألف دولار لأول مرة في تاريخه ضمن موجة الصعود التي شهدها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، قفز سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم في الحادية عشرة والثلث صباحا إلى مستوى 23394 دولارا مقابل نحو 19441 دولارا في نفس التوقيت أمس.

ويتحرك سعر بيتكوين بشكل سريع جدا صعودا وهبوطا على منصة التداول بفوارق قد تصل في كل مرة إلى 100 دولار أو أكثر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان على موقعها الإلكتروني، قال محللون إنه على عكس الارتفاعات السابقة، بدا أن الدافع الرئيسي لأسعار بيتكوين هو شراء المستثمرين من المؤسسات للعملة المشفرة.

وقال نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفيري، وهي شركة تمويل تدير بورصة بيتكوين: "تجتذبهم العائدات الجيدة التي تقدمها فئة الأصول الرقمية حاليًا، ولكن الأهم من ذلك، من خلال الإمكانات المستقبلية الهائلة لها عروض".

وتابع: "نظرًا لأن بعض أكبر المؤسسات في العالم- من بينها شركات الدفع متعددة الجنسيات وعمالقة وول ستريت- تتراكم أكثر من أي وقت مضى في العملة المشفرة، جالبة معها خبراتها الهائلة ورأسمالها، فإن هذا بدوره يؤدي إلى تضخم اهتمام المستهلك".

وكانت أسعار عملة بيتكوين الرقمية شهدت تذبذبات بين الصعود والهبوط خلال تعاملات النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، وذلك قبل أن تصعد خلال تعاملات أمس إلى مستوى 20 ألف دولار.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت أسعار العملة الرقمية صعودا قويا وتدريجيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بنسبة وصلت إلى حدود 80%، وذلك تزامنا مع بدء الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة في الدول الغربية، حيث لجأ بعض المستثمرين للبيتكوين من باب تنويع الاستثمار في الملاذات الآمنة.