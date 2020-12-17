دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الخميس، تحت عجلات جرار زراعي أثناء عبورها الطريق بالمنشاة في محافظة سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بوقوع حادث سير، أسفر عن وفاة تلميذة.
تبين من التحريات أنه أثناء سير جرار زراعي قيادة "محمد. ع" 26 عامًا سائق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفلة "مريانة. ك" 10 أعوام تلميذة، ما نتج عنه وفاتها.
جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأفاد قائد الجرار أنه فوجئ بالطفلة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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