الرئاسة الفرنسية: إصابة ماكرون بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ): أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المُستجد، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية. وجاء في بيان قصر الإليزيه، أن ماكرون سوف يخضع للعزل، وسيستمر في أداء مهامه.

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